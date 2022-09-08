Кондратьев поздравил сотрудников юстиции с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министерство юстиции России 8 сентября отмечает 220-летие со дня образования.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю с профессиональным праздником.

«За более чем двухсотлетнюю историю Министерство юстиции подтвердило свою значимость в системе государственных органов страны. Менялись задачи и компетенции, но ведомство остается одним из системообразующих структур, обеспечивающих единое правовое пространство. С этой задачей на должном уровне справляется управление Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю», — сказал Кондратьев.

Глава края отметил важность задач, которые выполняет краевое управление. В их числе госрегистрация общественных, религиозных организаций и политических партий. А также контроль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата. Специалисты участвуют в рассмотрении проектов региональных актов, имеющих важное социальное значение. В последние годы наладили тесное взаимодействие с Кубанским войсковым казачьим обществом.

«Работа по укреплению безопасности региона, правовому обеспечению деятельности государственных и некоммерческих организаций, направлена на взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества. Достичь этого удается за счет высокого профессионализма сотрудников, ответственного подхода к своему делу», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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