Вениамин Кондратьев поздравил Краснодарское летное училище с 85-летним юбилеем

По случаю юбилея Краснодарского высшего военного авиационного училища в городской филармонии прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, начальник летного училища Сергей Румянцев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Губернатор отметил, что для Кубани большая честь, что единственное в стране военное училище, в котором готовят военных летчиков, базируется в Краснодаре уже 63 года. Благодаря этому регион известен, как кузница профессионалов военной авиации.

Кондратьев напомнил, что выпускники летного училища мужественно сражались в небе над Краснодарским краем в годы Великой Отечественной войны. Они внесли весомый вклад в освобождение региона и страны от немецких оккупантов.

Глава Кубани добавил, что сегодня выпускники Краснодарского летного училища отстаивают интересы государства в зоне проведения специальной военной операции, показывая высокий уровень подготовки.

«Поздравляю с Днем народного единства и с 85-летием училища. У нас великая история и богатое наследие. Наш долг – быть достойными предков, сплоченными как никогда – независимо от взглядов и убеждений», — сказал Кондратьев.

За профессиональное мастерство и добросовестный труд губернатор наградил преподавателей и офицерский состав КВВАУЛ. Девять человек получили почетные грамоты краевой администрации и благодарности губернатора.

Высшее военное авиаучилище им. Героя Советского Союза А.К. Серова создали в Чите в 1938 году. В 1960 году военный вуз передислоцировался в Краснодар, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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