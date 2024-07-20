Вениамин Кондратьев поздравил Белореченский район со столетием
Общество
20.07.2024 10:21
Губернатор Краснодарского края 20 июля рассказал о муниципалитете в своих социальных сетях.
Белореченский район расположен в юго-восточной части Кубани. Территория известна обширными плодородными равнинами, лесами, горными реками и живописными предгорьями Кавказского хребта.
«Это край термальных вод и целебных грязей. Муниципалитет славится успехами в пищевой и обрабатывающей промышленности, там развит туризм и сельское хозяйство. Поздравляю жителей с праздником! Желаю каждому дому уюта, стабильности и достатка», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Белореченский район в цифрах:
- 1,3 тыс. кв. км
- 63 населенных пункта
- 106 тыс. человек
- 33 тыс. ЛПХ
- 3,6 тыс. ИП
- 145 соцучреждений
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Отрадненский район.