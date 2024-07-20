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Вениамин Кондратьев поздравил Белореченский район со столетием

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-belorechenskij-rajon-so-stoletiem?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вениамин Кондратьев поздравил Белореченский район со столетием
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 20 июля рассказал о муниципалитете в своих социальных сетях.

Белореченский район расположен в юго-восточной части Кубани. Территория известна обширными плодородными равнинами, лесами, горными реками и живописными предгорьями Кавказского хребта.

«Это край термальных вод и целебных грязей. Муниципалитет славится успехами в пищевой и обрабатывающей промышленности, там развит туризм и сельское хозяйство. Поздравляю жителей с праздником! Желаю каждому дому уюта, стабильности и достатка», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале

Белореченский район в цифрах:

  • 1,3 тыс. кв. км
  • 63 населенных пункта
  • 106 тыс. человек
  • 33 тыс. ЛПХ
  • 3,6 тыс. ИП
  • 145 соцучреждений

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Отрадненский район.

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