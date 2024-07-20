Вениамин Кондратьев поздравил Белореченский район со столетием

Губернатор Краснодарского края 20 июля рассказал о муниципалитете в своих социальных сетях.

Белореченский район расположен в юго-восточной части Кубани. Территория известна обширными плодородными равнинами, лесами, горными реками и живописными предгорьями Кавказского хребта.

«Это край термальных вод и целебных грязей. Муниципалитет славится успехами в пищевой и обрабатывающей промышленности, там развит туризм и сельское хозяйство. Поздравляю жителей с праздником! Желаю каждому дому уюта, стабильности и достатка», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Белореченский район в цифрах:

1,3 тыс. кв. км

63 населенных пункта

106 тыс. человек

33 тыс. ЛПХ

3,6 тыс. ИП

145 соцучреждений

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Отрадненский район.