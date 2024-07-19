Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Отрадненский район

В экономике муниципалитета площадью 2,4 тыс. кв. километров ведущее место занимает сельское хозяйство.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил о том, что район известен своими термально-минеральными источниками и сравнительно легкими туристическими маршрутами, которые лежат среди живописных лесов, скал и долин.

По словам главы края, благодаря местным жителям Отрадненский район развивается и благоустраивается. Так, в муниципалитете много достижений в сфере здравоохранения.

«Капитально отремонтировали здание районной больницы, возводят фельдшерско-акушерские пункты и открывают офисы врачей общей практики. Активно там приводят в порядок общественные пространства, дома культуры, садики и школы», ― отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Отрадненском районе находятся 57 населенных пунктов, объединенных в 14 сельских поселений. Здесь проживают свыше 64 тыс. человек, представлено 55 национальностей.

Кроме того, в муниципалитете расположены 14 коллективных хозяйств, свыше 160 КФХ и более 18 тыс. ЛПХ. Также в районе действуют почти 2 тыс. субъектов МСП, в которых заняты порядка 3,5 тыс. человек.

«Поздравляю жителей с юбилеем района! Желаю мира, добра, процветания их общему дому и каждой семье», ― написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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