Кондратьев поздравил Лабинский район со столетним юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает рассказывать о муниципалитетах, которые отмечают 100-летний юбилей в июне.

«Лабинский район расположен в юго-восточной части края, знаменит своим живописным ландшафтом, природными красотами и минеральными источниками. Благодаря чему в муниципалитете активно развивается курортно-туристическая отрасль. Упорным трудом многих поколений из небольшой оборонительной линии казачьих застав вырос крупный промышленный, культурный и интеллектуальный центр предгорья. Многие предприятия района занимают лидирующие позиции в сельском хозяйстве и промышленном производстве, чья продукция успешно конкурирует с другими отечественными производителями», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В Лабинском районе 41 населенный пункт — одно городское и 12 сельских поселений. Там живут более 90 тыс. человек, которые представляют 62 национальности. Всего муниципалитет расположен более чем на 182 тыс. га, 141 из которых — сельхозугодия. В районе обустроили 719 организаций и предприятий, почти 15 тыс. ЛПХ и 348 КФХ, там работают более 3,5 тыс. предпринимателей и 6,4 тыс. самозанятых. Всего открыты более 100 учреждений соцсферы, 23 объекта гостиничного, санаторно-курортного и туристского обслуживания, а также 6 спортивных школ и 5 учреждений среднего специального образования.

«Поздравляю жителей района с важной вехой. Желаю созидать и творить на благо родного района, хранить и приумножать традиции, реализовывать самые смелые планы, счастья и благополучия каждой семье», — добавил глава региона.

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