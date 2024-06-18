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Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Северский район

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-s-vekovym-yubileem-severskij-rajon
Кондратьев поздравил с вековым юбилеем Северский район
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Северском районе была пробурена одна из первых нефтяных скважин страны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 18 июня.

По словам главы региона, большинство территории района занимает горно-лесистая местность. Благодаря этому для муниципалитета характерен чистый воздух и десятки турмаршрутов.В Северском районе проживают свыше 122 тыс. жителей, представлено 80 национальностей. Состоит из трех городских и девяти сельских поселений, а также 48 населенных пунктов.

На предприятиях района производят котельное, грузоподъемное, электротехническое оборудование, а также технику для пищевой промышленности и сельского хозяйства, строительные и лакокрасочные материалы. Так, на территории муниципалитета находится 202 промышленных предприятия, а также 167 КФХ и 27,5 тыс. ЛПХ. В том числе в районе действуют 5 тыс. субъектов МСП.

«Поздравляю жителей муниципалитета с праздником. Желаю благополучия, мира и согласия их общему дому!» ― написал Кондратьев в Telegram.

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