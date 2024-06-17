Вениамин Кондратьев поздравил Новопокровский район с вековым юбилеем

В 1924 году постановлением Президиума ВЦИК от 3 июня и постановлением Кубчероблисполкома от 19 июня был образован Новопокровский район. Он находится в северо-восточной части Краснодарского края.

Всего его площадь — 21,5 тыс. кв. км, а состоит муниципалитет из 8 сельских поселений и 32 населенных пунктов. В них проживают более 41 тыс. человек.

«Район знаменит уникальными природными ландшафтами. Славится достижениями в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. В районе живут сильные люди — настоящие труженики, которые преданы своему делу», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В муниципалитете работают 80 учреждений социальной направленности, 900 КФХ и 15 тыс. ЛПХ, 20 крупных предприятий, на которых производят сахар, растительные масла, мясо-молочную продукцию и технику для нужд агропромышленного комплекса. Также в Новопокровском районе трудятся около 1,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и работают

«Поздравляю жителей муниципалитета с праздником и желаю каждому дому мира, процветания и добра!», — добавил глава региона.

Ранее с 100-летием Кондратьев поздравил Каневской и Ейский районы.