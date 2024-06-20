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Вениамин Кондратьев поздравил Апшеронский район с вековым юбилеем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-apsheronskij-rajon-s-vekovym-yubileem
Вениамин Кондратьев поздравил Апшеронский район с вековым юбилеем
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает рассказывать о муниципалитетах, которые отмечают 100-летний юбилей в июне.

«Апшеронский район расположен в юго-восточной части региона, у подножия Главного Кавказского хребта. Знаменит уникальными ландшафтами, широколиственными и хвойными лесами, реликтовыми заповедными рощами с обилием фруктовых деревьев, ягодников, разнообразием грибов, лекарственных растений», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани отметил, что это муниципалитет с уникальными природно-климатическими условиями, где активно развивается санаторно-курортная отрасль. Для туристов здесь круглый год доступны такие достопримечательности, как Мезмай, Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, плато Лаго-Наки.

В Апшеронский район входят три городских и девять сельских поселений. Он расположен более чем на 2,4 тыс. кв. км территории, где живут порядка 100 тыс. человек. В районе обустроили около 15 тыс. ЛПХ и 98 КФХ. Всего доступно порядка 100 объектов размещения курортно-туристического комплекса и 60 учреждений культуры.

«Поздравляю жителей района с этой знаменательной датой! Желаю процветания и развития их общему дому, мира и добра каждой семье», — добавил глава Кубани.

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