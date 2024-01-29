Вениамин Кондратьев посетил выставку молодых инноваторов Кубани

Разработки участников программы «Стартап как диплом» представили на площадке КубГАУ в Краснодаре.

Проект «Стартап как диплом» действует в регионе уже два года. За это время число участников заметно выросло. В 2022 году в проекте приняли участие четыре вуза Кубани. В прошлом году к программе присоединились еще два вуза. Число проектов увеличилось до 26.

«Главное, что участники смогли выйти из теоретической плоскости в практическую. Получают гранты и реализуют их, запускают бизнесы — востребованные и инновационные», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на выставке молодых инноваторов.

Глава региона отметил, что сегодня в активной борьбе технологий на рынке остаются только самые сильные. Именно такие проекты сейчас необходимы Кубани и России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бесшумный беспилотник-разведчик для СВО создали инженеры из Краснодара. Новый беспилотник взлетает с руки, работает на высотах до 800 м, развивает скорость до 120 км/ч. Он бесшумный и садится без парашюта.