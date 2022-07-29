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Кондратьев посетил в Краснодаре новый Дворец водных видов спорта

Спорт
29.07.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-posetil-v-krasnodare-novyj-dvorets-vodnyh-vidov-sporta
Кондратьев посетил в Краснодаре новый Дворец водных видов спорта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 29 июля осмотрел крупнейший спорткомплексе Южного федерального округа. Объект построили в рамках нацпроекта «Демография».

«У региона появился новый большой бассейн с олимпийской чашей, который может принимать соревнования всех уровней. Он нужен мальчишкам и девчонкам, которые делают первые шаги, и уже достигли успехов в водных видах спорта. Сюда будут приезжать дети со всего города», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Объект уже в ближайшее время примет первых спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре закончили строительство нового Дворца водных видов спорта площадью 38,4 тыс. кв. м. В его состав входят четыре чаши — олимпийская, тренировочная, детская и для прыжков в воду, которую также можно задействовать для водного поло и синхронного плавания.

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