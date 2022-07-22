В Краснодаре закончили строительство нового дворца водных видов спорта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Крупнейший спортивный комплекс в Южном федеральном округе возвели с помощью региональной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Объект площадью 38,4 тыс. кв. м находится на территории многофункционального комплекса «Город спорта». Внутри дворца находится олимпийская чаша 52 на 25 м для водного поло и синхронного плавания и еще два бассейна: для прыжков в воду до 10 м и для детского плавания. Трибуны рассчитаны на 3 тыс. мест.

«Дворец водных видов спорта получил акт ввода в эксплуатацию. Комплекс полностью готов к посещению — бассейны наполнены, оборудование установлено. Это один из самых современных объектов в стране. Дворец будет принимать соревнования краевых, федеральных и международных уровней, откроет мальчишкам и девчонкам дорогу к спорту высоких достижений», — сообщил вице-губернатор края Евгений Наумов.

В конце строительства озеленили территории вокруг дворца. Помимо этого, возвели фонтан и благоустроили парковые зоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре до конца года откроют десять новых спортивных площадок.