Вениамин Кондратьев посетил слет поисковых отрядов СК в Краснодаре

Краснодарский край принял третий слет поисковых отрядов Следственного комитета России. Его завершающий день провели в военно-патриотическом парке «Патриот».





Перед тем, как подвести итоги слета руководитель управления общественно-политической работы СК России Сергей Петров, губернатор края Вениамин Кондратьев, глава краевого следственного управления Андрей Маслов и поисковики возложили цветы к Вечному огню. После чего минутой молчания почтили память тех, кто сражался за мирное небо над головой.

Итоги третьего слета поисковых отрядов СК подвели на заседании. В нем принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. За время слета поисковики приняли участие в акции «Вахта памяти», обменялись опытом, обсудили проделанную работу.

«В этом году мы собрались в Краснодарском крае. Очень важную работу мы сегодня проводим, убежден в том, что у нашей деятельности большое будущее, связано это с тем, что мы в первую очередь, отдавая дань памяти нашим героям, которые стояли на защите Отечества, воспитываем свою молодежь», — сказал руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета России Сергей Петров.

Губернатор края поприветствовал участников слета, а также отметил, каждый из них вносит личный вклад в большое дело сохранения исторической памяти российского народа. Поисковики собирают по крупицам информацию о судьбах павших героев Великой Отечественной войны, погибших и пропавших без вести мирных жителях.

«Каждый из вас вносит свой личный вклад, сохраняя память о наших предках, которые отдали жизнь за Великую Победу, за нас, чтобы мы с вами жили. Мы говорим о подвиге, который не может быть забыт. Каждый год вы находите останки бойцов, это очень важно для семей, чтобы они могли принести цветы к могиле. По итогам прошлого года — 240 останков были найдены. Это огромная работа, за что вам большие слова благодарности», — отметил глава регионе.

После Сергей Петров и Вениамин Кондратьев пообщались с участниками слета и познакомились с выставкой, где представлены экспонаты, найденные во время поисковых работ.

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