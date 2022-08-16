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Вениамин Кондратьев посетил промышленные предприятия Мостовского района

Экономика
16.08.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-posetil-promyshlennye-predpriyatiya-mostovskogo-rajona
Вениамин Кондратьев посетил промышленные предприятия Мостовского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет встретился с руководством и сотрудниками предприятия «Кнауф гипс Кубань».

Губернатор отметил, что предприятие остается одним из лидеров среди производителей строительных материалов несмотря на экономические условия.

«У вас есть важное преимущество перед конкурентами — использование кубанских материалов. Сегодня, когда иностранные компании уходят, важно наращивать выпуск собственной продукции, чтобы удовлетворять растущий спрос, занимать рынок края и страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

Компания производит более 30 видов строительных материалов и постоянно расширяет линейку продукции, рассказал гендиректор ООО «Кнауф Гипс Кубань» Сергей Мичков. Предприятие объединяет гипсовый карьер, дробильно-сортировочный цех, заводы КНАУФ-листов и сухих смесей. Также модернизируют линию по выпуску сухих и строительных смесей на цементной основе.

Компания уделяет особое внимание экологичному производству и безопасности труда. Там сортируют все виды отходов и обучают строителей на VR-тренажерах.

Также Кондратьев посетил мебельную фабрику LEVOX. Она занимается изготовлением корпусной и мягкой мебели, изделий из дерева. В этом году после реконструкции фабрика открыла новый цех, рассказал директор фабрики Виталий Рыбкин.

Губернатор отметил, что регион заинтересован в расширении местных производств, которым помогает Фонд развития промышленности региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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