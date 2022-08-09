В Крымском районе построят первый в России завод по производству щелочных батареек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с инвесторами реализацию проекта.

«Российский рынок элементов питания сегодня практически полностью зависит от импорта. Новый завод в Крымском районе сможет производить 340 млн батареек в год. Запуская такое производство на территории края, мы сработаем на опережение и не допустим дефицита. Востребованная продукция быстро займет нишу. Со свой стороны готовы оказывать максимальную поддержку. Для создания новых импортозамещающих производств краевой Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы до 200 млн рублей по ставке 0,1% годовых», — отметил губернатор.

Предприятие может рассчитывать на получение поддержки в рамках краевой госпрограммы по развитию промышленности. А также воспользоваться новым инструментом развития отрасли. Завод может получить компенсацию 30% затрат на реализацию инвестпроектов по созданию производств импортозамещающей продукции. Мера поддержки вошла в региональный План по развитию экономики и обеспечению социальной стабильности.

Предприятие «АБ-Бэттэрис», входящее в Группу компаний «Фитофарм», намерено вложить в строительство завода 1 млрд рублей. Соглашение об этом подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Для размещения выбрали земельный участок площадью 10 га в Адагумском сельском поселении Крымского района.

Гендиректор «АБ-Бэттэрис» Андрей Бондаренко сообщил, что это будет первый завод в России по производству щелочных батареек.

«Планируем выпускать элементы типоразмера «АА» и «ААА». Рассчитываем на коллаборацию с краснодарским заводом «Сатурн» — производителем солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов», — сказал Андрей Бондаренко.

Одно из направлений группы компаний «Фитофарм» — производство лекарственных средств, бадов, фиточаев. Компания самостоятельно выращивает сырье. Препараты реализуют через собственную аптечную сеть. Завод по производству лекарственных средств из натурального растительного сырья строят в станице Гостагаевской.

Председатель совета директоров Андрей Завгородний отметил, что в регионе есть все условия для развития бизнеса.

«Фонд развития промышленности края предоставил нам льготный заем 48,6 млн рублей. Это позволило закупить сырье, материалы, комплектующие для выпуска промышленных партий продукции. На заводе запустим серийное производство, ежегодно будем выпускать 15 млн упаковок биологически-активных добавок. Открыть завод планируем в конце этого года», — сказал Завгородний.

Вениамин Кондратьев отметил, что многие компании успешно ведут свою деятельность в крае.

«Несмотря на серьезные перемены в экономике, вы выстояли, сохранили свое дело. Выпуская фитопродукцию, создали производство полного цикла. И сейчас используете момент для запуска востребованных товаров в другой отрасли», — сказал Вениамин Кондратьев.

Еще одна сфера деятельности, развивающаяся в крае, — производство вина и развитие агротуризма. Семейная винодельня «Шато Андре» в Крымском районе включает 85 га виноградников, экоферму, пасеку, фермерское кафе, мини-отель. В 2022 году объем производства вина составил 40 тыс. бутылок.

Руководство группы компаний уделяет большое внимание благотворительности и меценатству. В Анапе построили здание школы-студии танцев, в станице Варениковской реконструировали центральную площадь. Также помогают с установкой системы оповещения в хутрое Школьном, строят храмы, ремонтируют дороги, помогают многодетным семьям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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