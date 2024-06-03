Вениамин Кондратьев посетил открытие «Геленджик Арены»

В городе-курорте открылся культурно-деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. метров. Его построили за 3,5 года.

Экскурсию по новой «Геленджик арене» провели министру культуре РФ Ольге Любимовой и Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Площадка может принять как рок-концерт, так и балетную постановку, цирковое шоу и многое другое. Залы здесь трансформируются под формат мероприятия. Также там расположились выставочное пространство и зона деловых событий.

«Мы прекрасно понимаем, какое количество людей приезжает и любят Геленджик. И как важно для всех, включая местных жителей, подарить возможность вечернего, яркого, интересного досуга. Важно, что у нас появилось такое замечательное место, позволяющее проводить и цирковые программы, и классические концерты, делать кинофестивали, светские мероприятия, праздновать важнейшие даты нашей страны», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава региона отметил, что открытие этого уникального концертного зала в Геленджике — подарок к началу курортного сезона всем жителям и гостям города. Они смогут познакомиться с современными видами искусства в новых форматах. Площадка уже приняла артистов всероссийской величины, а также лучших исполнителей и коллективы Краснодарского края.

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