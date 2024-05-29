На 15-20% за год выросли цены на проживание в отелях Геленджика

Рост цен объясняется повышением спроса и подорожанием ряда услуг.

Цены на отдых в отелях города-курорта за год выросли на 15-20%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

«На момент старта продаж, рост уровня цен наблюдался на уровне 10-12,5%. В связи с повышенным спросом и ростом цен на ряд услуг, отельеры принимают решение о повышении цен на 15-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время средняя стоимость 10 дней отдыха на двоих в двух-трехзвездочном отеле с завтраком в среднем составляет около 80-100 тыс. рублей. Стоимость суток в кемпинге или на базе отдыха в июне — порядка 2-3 тыс. рублей. В гостиницах и отелях «ультра все включено» и «все включено» цена за сутки начинается от 20 тыс. рублей.

В мэрии отметили, что повышенный спрос позволяет прогнозировать рост турпотока на 9%. Предположительно, в 2024 году Геленджик примет до 4,4 млн человек.

«В соответствии с данными служб бронирования санаторно-курортных и крупных гостиничных предприятий, процент бронирования номерного фонда на май находится на уровне 60%, на июнь и июль — 75%, на август — порядка 71%. Ожидаемая загрузка в пик сезона составляет 98%», — цитирует сообщение мэрии Геленджика РБК.

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