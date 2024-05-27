Дороже, чем на Бали: цена «квадрата» жилья в Сочи превысила 302 тыс. рублей

По мнению экспертов рынок недвижимости в Сочи переоценен и покупать жилье за рубежом стало выгоднее.

Инвестиционный эксперт Ольга Горхиян, говоря о ценах на жилье в Сочи, отметила, что средняя цена за один кв. м в новостройке там составляет порядка 3 тыс. 300 долларов, то есть более 302 тыс. рублей.

«Недвижимость там может быть вариантом входа для инвестора, который опасается вкладываться в зарубежный рынок. Однако стоит ожидать падение рынка, особенно когда закроется окно льготной ипотеки в России», — сказала эксперт.

В качестве места, где выгодно покупать недвижимость, она назвала Бали.

«Бали — это курорт, куда хотят попасть туристы всего мира. Кроме того, сейчас остров недооценен: стартовые цены здесь еще торгуются на уровне 1 тыс. 700 — 2 тыс. 800 долларов (155-256, 5 тыс. рублей) за квадратный метр. Я считаю, потенциал роста в два раза в течение трех-пяти лет крайне вероятен», — сказала Горхиян.

Также, по ее словам, выгодно покупать недвижимость в ОАЭ, Таиланде, Турции.

В ОАЭ купить ликвидную недвижимость у застройщика можно за сумму от 165 тыс. долларов, то есть 14,8 млн рублей с рассрочкой до трех лет. При этом можно получить резидентство. Но для последнего потребуется 204 тыс. долларов (18,4 млн рублей) для резидентской визы на два года и 545 тыс. долларов (49,1 млн рублей) для золотой визы на 10 лет.

В Таиланде, к примеру в Пхукете, можно купить недвижимость от 95 тыс. долларов (7,6 млн рублей) с рассрочкой до окончания строительства с первоначальным взносом 30%.

В Турции жилье у застройщика возможно купить на сумму от 54 тыс. долларов (4,8 млн рублей) с первоначальным взносом 30-50%. Строительство длится 12-18 месяцев, до его конца можно оформить рассрочку. Вид на жительство можно получить при покупке жилья на сумму более 219 тыс. долларов (19,7 млн рублей). Получить гражданство — при покупке недвижимости на сумму свыше 438 тыс. долларов (39,1 млн рублей).

В Индонезии, а именно на Бали, минимальная цена качественного проекта — от 70 тыс. долларов (6,2 млн рублей). Однако в целом по стране можно найти варианты дешевле.

Эксперт также сообщила, что самыми популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр, сообщает портал URA.RU.

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