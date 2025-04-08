Вениамин Кондратьев посетил открытие 27-й Международной выставки UMIDS-2025

В Краснодаре 8 апреля открылась Международная выставка UMIDS-2025, на которой представили инновации в мире мебели и деревообработки. На мероприятие прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В этом году выставка собрала более 330 компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, включая 60 производителей Кубани.

Глава региона поприветствовал участников мероприятия и отметил, что локальные предприятия превратили санкции в возможности. Так, в регионе мебельная отрасль представлена в основном небольшими предприятиями, и именно они стали героями новой экономической реальности — в условиях ограничений они проявили гибкость и силу, заняв освободившиеся ниши. Благодаря им уход иностранных компаний с российского рынка остался незамеченным.

За последние 10 лет поддержка отрасли достигла беспрецедентных масштабов: свыше 50 предприятий получили более 1 млрд рублей в виде субсидий и льготных займов от краевого Фонда развития промышленности. В результате рост объемов производства мебели на Кубани по итогам прошлого года составил 149%, превратив отрасль в одну из самых динамичных.

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