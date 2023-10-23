Вениамин Кондратьев посетил Краснодарский хлебозавод № 6

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 октября посетил хлебозавод, пообщался с коллективом предприятия и осмотрел производственные линии.

Губернатор отметил, что на Кубани хлеб всегда был и остается самым востребованным продуктом.

«Вы сохраняете лучшие традиции и внедряете новые технологии, при этом используете не консерванты, а местную муку высшего качества. В этом залог безопасности продукции «Каравая Кубани», которой мы гордимся. Это и есть по-настоящему наш, кубанский хлеб, прошедший путь от поля до прилавка», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев осмотрел линии приготовления теста, выпечки и посетил кондитерский цех. Губернатор отметил, что завод выпускает вкусную продукцию и упаковывает ее по современным требованиям. Губернатор также подчеркнул, что край заинтересован в том, чтобы завод наращивал объемы производства, расширял ассортимент и выходил на новые рынки сбыта.

Гендиректор торгового дома «Каравай Кубани» Ирина Цымбал сообщила о том, сейчас в сутки загрузка предприятия составляет около 120 т. На хлебозаводе идет модернизация — устанавливают две технологические линии по выработке формового и подового хлеба, строят здания механических мастерских. После завершения модернизации хлебозавод на 30% увеличит мощность, и к весне следующего года будет выпускать до 150 т продукции в сутки.

Краснодарский завод №6 является основным производитель хлеба в крае и входит в состав торгового дома «Каравай Кубани». Предприятия выпускает более 150 наименований хлеба и хлебобулочных изделий, которые поставляет в крупные торговые сети по всему региону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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