Краснодарский край занял 2 место в топе регионов-лидеров по количеству Знаков качества

Рейтинг регионов России, в которых продукции местных производителей присвоено наибольшее количество российских Знаков качества, опубликовало Роскачество.

Лидером рейтинга стала Московская область — там местной продукции присвоено 39 Знаков качества. На втором месте расположился Краснодарский край — там присвоено 35 Знаков. Замыкает тройку лидеров Белгородская область — 22 Знака.

Среди кубанских компаний Знаки качества получили АО «Агрокомплекс имени Ткачева», АО «Анапский хлебокомбинат», ООО «АШАН», ООО «Бондюэль-Кубань», АО «ДАНОН РОССИЯ», ООО «Компания Благо», ООО «Консервное предприятие Русское поле-Албаши», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Круз», ООО «Кубанские консервы», ООО «ЛЕНТА», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», а также ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие Юг», АО «Сочинский хлебокомбинат», ООО «Южная соковая компания» и АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат ОЧАКОВО».

Знак качества присваивается продукции, которая по результатам исследований соответствует стандартам качества и требованиям по уровню локализации производства. Право маркировать товары Знаком выдается на три года, сообщает пресс-служба Роскачества.

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