Вениамин Кондратьев посетил Казахстан в рамках рабочей поездки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сейчас в Астане. Для Кубани один из стратегических партнеров — Казахстан. Глава региона сообщил об этом 29 ноября.

По словам губернатора, в 2022 году объем взаимной торговли между краем и страной вырос практически в два раза, более того —динамика сохраняется и в этом году. Так, кубанские предприятия уже начали экспортировать удобрения и сельхозпродукцию. Кроме того, отметил глава Кубани, благодаря поставкам пищевого оборудования, сельхозтехники и комплектующих у партнеров появились перспективы для расширения сотрудничества.

«Также мы наращиваем объемы глубокой переработки и нам важно расширять рынки сбыта этой продукции как внутри страны, так и на ближнем зарубежье. С торговым представителем России в республике Антоном Логиновым предметно обсудили дальнейшие шаги в этом направлении», — пишет Кондратьев в Telegram.

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