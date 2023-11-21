Памятную капсулу на месте будущего центра «BELARUS» заложили в Краснодаре

Капсулу на месте мультибрендового торгово-сервисного центра «BELARUS» заложили Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Также в церемонии принял участие гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

По словам Головченко, «BELARUS» станет самым крупным центром в России, который объединит не только продажу техники, но и ее сервис.

«Уверен, он станет местом притяжения для всех тружеников агропромышленного комплекса Кубани и других регионов. Благодарю губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за помощь и содействие в реализации этого важного проекта», — добавил премьер-министр.

Сейчас завершается проектирование торгово-сервисного центра. В планах построить его до конца 2025 года. Объем инвестиций составит 200 млн рублей.

Губернатор отметил, что строительство центра — это новый шаг во взаимовыгодных и братских отношениях с Республикой, в том числе это важно для агропромышленности Кубани. Так, высоких урожаев в крае добиваются также благодаря белорусским тракторам. По словам главы региона, свыше 60% парка сельхозтехники Кубани — это машины белорусского производства и спрос только растет.

«В сентябре в Минске мы подписали соглашение о строительстве торгово-сервисного центра Минского тракторного завода в Краснодаре. Рад, что всего спустя два месяца у нас есть возможность дать старт его строительству и заложить памятную капсулу с посланием потомкам об этом знаковом событии», — подчеркнул Кондратьев.

Вовк рассказал, что на площадке центра представят сельскохозяйственную и коммунальную технику, которую производят в Беларуси. По его мнению, открытие центра — начало пути Республики к комплексной реализации продукции.

«Уже в 2025 году здесь будет работать выставочная площадка, салон, сервисный центр, склад запчастей — для Краснодарского края и ближайших регионов страны», — отметил гендиректор.

Участники торжественного мероприятия подписали письмо к будущим поколениям и вложили его в капсулу, которую заложили в нишу на месте строительства. После церемонии они осмотрели модели тракторов «Беларус», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», торгово-сервисный центр Минского тракторного завода построят в Краснодаре.