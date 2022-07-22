Вениамин Кондратьев поручил усилить меры безопасности в крае из-за непогоды
В Краснодарском крае синоптики обещают ухудшение погоды. Ночью 23 июля и в ближайшие сутки прогнозируют ливни с грозами, град и сильный ветер.
Наиболее неблагоприятные условия ожидаются в Сочи и Туапсинском районе. На курортах уже объявили о штормовом предупреждении.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях обратился ко всем жителям и гостям региона. Он напомнил, что из-за больших волн и сильного донного течения купаться в море и даже прогуливаться вдоль берега опасно.
«Задача глав муниципалитетов — держать обстановку на контроле в круглосуточном режиме. Сейчас важно усилить меры безопасности жителей и отдыхающих. Особенно это касается мест, подверженных подтоплениям, и в районах неорганизованного отдыха людей. Все коммунальные, дорожные и ресурсоснабжающие службы также готовы к работе в экстремальных условиях», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
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