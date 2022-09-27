Вениамин Кондратьев почтил память журналиста Владимира Рунова
Церемония прощания с заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани и Адыгеи, Героем труда Кубани Владимиром Руновым прошла 27 сентября в ЦКЗ на Красной, 5. На панихиду приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что Владимир Рунов оставил огромное наследие и память о нем сохранится, пока живут его произведения.
«Мы говорим об очень одаренном, талантливом человеке искусства. Память о Владимире Рунове сохранится в наших сердцах, пока будут жить его произведения. У Владимира Викторовича огромное наследие. Он воспитал не одно поколение журналистов. Гордитесь, что могли его слушать и учиться. Теперь его дело должны продолжить ученики», — сказал Кондратьев.
В церемонии также приняли участие замглавы края Анна Минькова, глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова, председатель гордумы Вера Галушко и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Рунов скончался 23 сентября на 86 году жизни.
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