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Вениамин Кондратьев почтил память журналиста Владимира Рунова

Общество
27.09.2022 14:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pochtil-pamyat-zhurnalista-vladimira-runova
Вениамин Кондратьев почтил память журналиста Владимира Рунова
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония прощания с заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани и Адыгеи, Героем труда Кубани Владимиром Руновым прошла 27 сентября в ЦКЗ на Красной, 5. На панихиду приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что Владимир Рунов оставил огромное наследие и память о нем сохранится, пока живут его произведения.

«Мы говорим об очень одаренном, талантливом человеке искусства. Память о Владимире Рунове сохранится в наших сердцах, пока будут жить его произведения. У Владимира Викторовича огромное наследие. Он воспитал не одно поколение журналистов. Гордитесь, что могли его слушать и учиться. Теперь его дело должны продолжить ученики», — сказал Кондратьев.

В церемонии также приняли участие замглавы края Анна Минькова, глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова, председатель гордумы Вера Галушко и многие другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Рунов скончался 23 сентября на 86 году жизни.

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