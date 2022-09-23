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Умер заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов

Культура
23.09.2022 13:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-zasluzhennyj-zhurnalist-kubani-vladimir-runov
Умер заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов
Фото «Кубань 24»

Владимир Рунов скончался в результате болезни на 86 году жизни.

Рунов родился в Ростове-на-Дону 11 мая 1937 года. Однако большую часть своей жизни связал с Краснодарским краем. Он был депутатом ЗСК второго созыва, деканом факультета журналистики КубГУ и факультета телерадиовещания КГИК, а также около 10 лет руководил ГТРК «Кубань».

За успехи в работе Рунову присвоили звания: заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля науки Кубани, заслуженного журналиста Кубани и Адыгеи, Героя труда Кубани. Также он был членом Союза российских писателей.

Рунов был награжден орденом Почета, медалями «За заслуги перед Отечеством», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и «За укрепление боевого содружества».

Является автором книг: «Особняк на Соборной», «Беседы у догорающего камина» и «Наш торопливый век».

О похоронах будет сообщено дополнительно. Коллектив телерадиокомпании «НТК» выражает соболезнование родным и близким Владимира Рунова.

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