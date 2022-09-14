Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Владимир Сунгоркин. Фото globalmsk.ru

Заслуженный журналист РФ Владимир Николаевич Сунгоркин скончался на 69 году жизни. Причина смерти, по предварительным данным, инсульт, который случился во время сплава по реке.

Советский, затем российский журналист, репортер и колумнист Владимир Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году окончил Дальневосточный государственный университет и устроился корреспондентом в газету «Комсомольская правда». В 1999 году стал ее главным редактором.

На протяжении всей карьеры Владимир Николаевич был удостоен массы наград. В 1981 году получил медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и «За трудовое отличие». В 1985 году получил орден «Знак Почета», а в 1986 году стал лауреатом Премии «Ленинского комсомола».

По версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд», в декабре 2003 года Владимир Сунгоркин стал одним из самых влиятельных медиаменеджеров России. В 2018 году он стал заслуженным журналистом Российской Федерации, сообщает KP.ru