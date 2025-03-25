Вениамин Кондратьев оценил новые соцобъекты в Славянском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 марта посетил Славянский район с рабочей поездкой. Он осмотрел фруктохранилище и два социальных объекта, а также пообщался с местными жителями.

В Славянском районе расположено одно из крупнейших в стране фруктохранилищ, а также о одно из старейших на Кубани. В цеху могут хранить до 55 тыс. т фруктов. Яблоки поступают на предприятие с собственных садов района. Сперва на хранение их отправляют в холодильную камеру, там фрукты могут находиться без консервантов до года. После плоды отправляют на упаковку и далее на полки магазинов. Предприятие снабжает яблоками около 60% отечественного рынка. Цех сортировки и хранения фруктов оценил губернатор.

«На самом деле фабрика по производству яблок очень впечатляет», — поделился он.

Ассортимент — больше 50 сортов, из которых самые полюбившиеся ренет Симиренко, галла, гренни смит, фуджи, а также прикубанский — результат кубанской селекции.

«Здесь есть сорта, которые любят не только на Кубани есть, а по всей стране. Важно, что вы не только сохраняете их, но и выводите новые. Яблоки такие красивые на полках магазинов благодаря вам. Главное, что у вас есть возможность приходить на работу каждый день, это уверенность в завтрашнем дне. Такой успех — это гарантия и для предприятия, и для вас. Спасибо за вашу работу», — подчеркнул губернатор.

Традиционно во время рабочих поездок в район губернатор посетил социальные объекты. Первым стал Центр академической гребли. Его открыли в прошлом году. Помимо тренировок на воде, теперь спортсмены оттачивают навыки и в спортзале. Так, тренировки стали круглогодичными. Обучаются здесь больше 300 детей, воспитанники уже показывают высокие результаты как на краевом, так и федеральном уровне.

«Есть те виды спорта, которые стали уже традиционными и привычными. В данном случае для Славянского района. Мы должны сегодня для молодых спортсменов не просто сохранять условия, а создавать новые», — отметил губернатор.

Кондратьева оценил также «Академию детства», которая через пару месяцев откроет свои двери для 320 маленьких жителей города. Каждый детский сад края по поручению губернатора должны строить с яслями, в этом дошкольном учреждении будет четыре таких группы. Это решение поможет матерям, которые хотят раньше выйти на работу.

«Самое важное, что здесь есть ясельная группа на 80 человек. Они важны, чтобы молодые мамы могли ребенка принести в ясельную группу и заниматься активностью в жизни. Эту возможность молодым мамам мы должны дать», — сказал глава края.

Сейчас учреждению подбирают кадры, здание оснащают оборудованием. Скоро здесь появятся исследовательские лаборатории, кабинет робототехники, где малыши сделают первые шаги в науке.

«Мы говорим про инновации всегда, про прорывные технологии, которые должны быть на Кубани, в России. Малыши делают свои первые шаги к большим открытиям. Когда такие детсады строят — у нас есть уверенность в завтрашнем дне. Ведь воспитанные здесь дети позже могут разработать прорывные технологии, обеспечить качество жизни, развитие не только экономики, а всех сфер жизнедеятельности», — отметил Кондратьев.

В прошлом году глава Кубани дважды посещал район. Здесь проводили краевые совещания по сельскому хозяйству и промышленности. В развитии этих ключевых для региона отраслей муниципалитет играет значительную роль. Славянский район сейчас один из передовиков в крае, положительная динамика видна во всех сферах. Однако для Вениамина Кондратьева важно, чтобы эту статистику люди ощущали на себе. Житель Славянска-на-Кубани рассказал губернатору о месте притяжения всех горожан — Северном парке. Местный житель попросил благоустроить этот объект.

«Если это необходимо, а вы как местные считаете, что это будет украшением города, то готовьте проект. Главное, чтобы такие общественные пространства были», — сказал губернатор.

В прошлый раз на такой встрече звучало больше вопросов по линии здравоохранения, сейчас же — ни одного.

«Мы направили 85 млн рублей, построили ВОПы, ФАПы. Провели капремонт хирургического отделения, здания поликлиники. Приобрели 145 единиц медоборудования», — сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Такая же положительная динамика и в промышленности. На территории района расположены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, пищевой и легкой промышленности. Для них в крае действуют разные преференции, которыми местные промышленники активно пользуются.

Традиционно на таких встречах глава региона поинтересовался, как обстоят дела с казачьей экономикой. Ведь казачество всегда отличалось своей самостоятельностью и независимостью. Такая тенденция должна сохраняться и сейчас. Чтобы структурировать эту работу, губернатор поручил создать специальную программу.

«Казачество — та сила, которая по-настоящему защитила эту землю, защищает и будет защищать. Поэтому казачья экономика — это неотъемлемая часть независимого, мощного, сильного казачества. Какое оно и было, оно всегда защищало рубежи России, всегда. Поэтому давайте тогда разработаем программу», — сказал глава региона.

Жительница Славянска-на-Кубани обратилась к губернатору с просьбой поддержать создание в районе экопоселения для детей с аутизмом.

«Это дети, которые еще больше нуждаются во внимании. Этот проект мы начали, продолжим реализовывать. Если получится пилотный, то мы подключимся уже к реализации основного проекта», — подчеркнул губернатор.

Также Вениамин Кондратьев проверил, как местные власти исполняют поручения губернатора, за которыми стоят личные просьбы людей.

Обратились к губернатору с просьбой отремонтировать тротуар по улице Школьной и дорогу по Совхозной. По второму объекту работы разобьют на два этапа. Также проработают вопрос о ремонте моста в поселке Голубая Нива. В Рисовом до 1 сентября установят водонапорную башню. Каждое просьба жителей — под личным контролем главы региона, ведь от их реализации зависит их комфортная и безопасная жизнь.

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