Вениамин Кондратьев оценил лучшие проекты молодых депутатов Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с итогами работы за прошлый год, которые представил комитет Совета молодых депутатов. Презентацию проектов, которые должны сделать жизнь жителей края лучше, провели в Законодательном Собрании. Вместе с главой региона стенды оценил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По словам губернатора, молодые депутаты делают многое для Кубани, развивая районы и города. Он подчеркнул, что за нормотворческой деятельностью стоят благоустройство, сбалансированность местных бюджетов, комфортные условия для бизнеса, а также рост экономики и качества жизни в крае.

«Важно, что проекты реальные, нужные для жителей края ― спортплощадки, места отдыха, культурные события, общественная деятельность. Эти инициативы должны продолжаться, становиться частью системы преобразований. К управлению городами и краем необходимо привлекать молодых и перспективных», ― добавил глава региона.

Четвертый созыв Совета молодых депутатов сформировали в 2020 году. В его структуре 12 комитетов, охватывающих наиболее актуальные общественные сферы ― от экономики, АПК и ЖКХ и до вопросов образования, здравоохранения, культуры и спорта. На стендах молодые парламентарии представили свои достижения.

Одно из направлений деятельности Совета ― работа с молодежью. Они занимаются вопросами патриотического и культурного воспитания, вовлечения в спорт, ранней профориентации школьников и студентов.

Так, СМД Тихорецкого района запустил успешный проект «Профтур», цель которого выстроить взаимодействие между школами, техникумами и компаниями, познакомить молодежь с современным производством , а после трудоустроить.

Другой проект «Патриот города» направлен на благоустройство. Муниципалитет уже украшают несколько арт-объектов.

В кубанском центре молодые парламентарии открыли и креативно оформили спортивную площадку в Московском микрорайоне. Площадка стала одним из самых востребованных уличных спортобъектов. Также депутаты помогли отремонтировать библиотеку имени Белинского в хуторе Ленина.

Комитет по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи ― среди победителей конкурса на лучший СМД Кубани в прошлом году. Его председатель Татьяна Саликова рассказала главе края о реализованных проектах. Параментарии внедряют ученический туризм, занимаются патриотическим воспитанием, помогают участникам спецоперации и их семьям.

Совет молодых депутатов Краснодарского края насчитывает свыше 1,5 тыс. человек. Они проводят приемы граждан, принимают обращения, работают с ТОС и общественными организациями, привлекают гранты на соцпроекты, а также занимаются инициативным бюджетированием и межпарламентским сотрудничеством. Так, с 2020 по 2024 годы в представительные органы местного самоуправления и ЗСК внесено около 300 законодательных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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