Кондратьев: в этом году в вузах края предусмотрели более 16 тыс. бюджетных мест

В высших учебных заведениях Кубани уже активно идет приемная кампания.

В этом году в них предусмотрено более 16 тыс. бюджетных мест, из которых 2,5 тыс. — в рамках целевого набора, преимущественно по социальному профилю подготовки, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в 2024 году заключить договор на целевое обучение теперь можно через портал «Работа России».

«Благодаря порталу работодателю и абитуриенту стало проще найти друг друга и заключить договор, гарантирующий выпускнику трудоустройство после окончания учебы. Считаю, что это одна из мер, которая позволит решить проблему нехватки кадров в регионе», — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что в этом году обучение закончили 158 педагогов-целевиков. Специалисты начнут строить карьеру в регионе. За последние четыре года набор данных специалистов увеличили в три раза. Теперь квота на педагогов-целевиков составляет 528 мест.

Всего на Кубани набор ведут 136 учебных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и 51 — высшего образования. В вузах по целевому набору абитуриентам этого года доступно свыше 170 специальностей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «поступление в вуз онлайн» — что это и чем полезно абитуриентам.