Вениамин Кондратьев осмотрел учебно-научные лаборатории в ИМСИТ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 сентября посетил Академию маркетинга и социально-информационных технологий — ИМСИТ в Краснодаре. Он оценил учебно-научные лаборатории, а также пообщался со студентами.

Перед встречей губернатор возложил цветы к мемориальной доске выпускника института, Героя России Андрея Туркина. Глава края знал его лично, так как учился с ним в одной школе в станице Динской. Андрей Туркин погиб при освобождении бесланской школы в 2004 году, закрыв собой заложников, когда террористы бросили гранату.

Потом Кондратьев осмотрел учебную базу. Стратегические подразделение и главный центр цифровых компетенций института — лаборатория «Искусственного интеллекта». По словам главы региона, в ней есть все для раскрытия потенциала. Здесь разрабатываются нужные инновации.

«Необходимы прикладные решения, тогда мы получим технологический прорыв и превосходство в масштабах всей страны», — сказал Кондратьев.

Студент Марсель Мусапаров рассказал об усовершенствовании своего проекта для слабовидящих. Так, в начале года он показал губернатору дрон, определяющий объекты и предупреждающий человека о препятствиях на маршруте с помощью камер. Теперь студент решил воплотить идею, сделав очки с камерой. Дрон он предложил применять как охранника или транспортировщика. Кондратьев подчеркнул, что поддержка слабовидящих — одна из задач государства, такие инициативы край готов поддерживать.

«Если доработаете, сможем организовать производство таких очков на предприятиях края», — отметил губернатор.

В другой лаборатории создают программное обеспечение по ключевым направлениям: микросервисы, социальные сети и умные города, web-разработка, а также компьютерный спорт. Молодые ученые разрабатывают собственный программный продукт, не используя готовые решения.

На встрече со студентами глава Кубани обсудил прикладное значение инноваций. Так, по заказу одного из предприятий-партнеров вуза молодые ученые разрабатывают нейромодель, предлагающая оптимальное решение проблемы, анализируя большое количество данных. Теоретически этот проект можно включить в систему «Безопасный город», чтобы ИИ ликвидировал заторы на проезжей части в автоматическом режиме.

По словам губернатора, инновации, разрабатывающиеся в этих лабораториях, нужно реализовывать. Так, регион готов поддержать эти инициативы.

«В технологиях нуждается АПК, транспортная отрасль. Проблему пробок в Краснодаре еще никто не решил. А вы попробуйте. Это прикладное применение вашему таланту. Это взаимовыгодное сотрудничество: нам нужен продукт вашего таланта, а вам — признание. Вы предлагаете идеи, мы — помощь в виде госпрограмм, грантов», — сказал глава края.

Вениамин Кондратьев отметил, что с помощью краевой программы «Стартап как диплом» можно защитить бизнес-идею в качестве выпускной работы. В этом году для ее участников, берущих заем в Фонде микрофинансирования края, снизили ставку до 0,1%. Средства предоставляют на три года с возможностью отсрочки платежей.

Еще одна возможность получить поддержку — участие в региональном конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ года». В этом году призовой фонд конкурса увеличили в 3 раза — до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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