Вениамин Кондратьев обсудил создание первого на Кубани индустриального парка

Запуск проекта на площадке армавирского завода позволит обновить и расширить собственные мощности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил б этом 5 марта.

«В декабре прошлого года, во время рабочей поездки в Армавир, обсудили идею по созданию первого на территории Краснодарского края индустриального парка с учредителем «Русской промышленной корпорации» Вилориком Борисовым», ― написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор выразил уверенность в успехе проекта, так как корпорации уже удалось восстановить два банкротных предприятия, которые сейчас развиваются, выпускают качественную и востребованную в РФ и за рубежом продукцию ― водонагреватели, газовые котлы, а также грузовые вагоны собственной разработки.

Глава региона подчеркнул, что будут оказаны все возможные меры поддержки для осуществления проекта. Запуск индустриального парка на площадке армавирского завода стальных конструкций «Кубань» привлечет на базу промпарка предприятия легкой промышленности, создаст новые рабочие места.

Читайте также: на Кубани 27 территорий наращивают промышленный потенциал.