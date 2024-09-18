Вениамин Кондратьев обсудил сохранение объектов культурного наследия Кубани

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 18 сентября провел с вице-губернаторами, руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов совещание, посвященное сохранению объектов культурного наследия. Таковых в регионе 1,3 тыс. — это купеческие особняки, гимназии и торговые лавки.

«За последние два года отреставрировали 77 таких зданий, еще на 84 ведутся работы. Особое внимание уделяем не только объектам госсобственности, но и тем, которые находятся у частников либо в аренде. Если они не будут соблюдать правила, то будем расторгать с ними договоры. С теми, кто дожидается разрушения, чтобы иметь земельный участок, нам не по пути», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

В числе памятников культурного наследия, которые уже отреставрировали в этом году, — музей Островского и территория семи воинских захоронений в Сочи, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин. По его словам, сейчас работы идут в гостинице «Приморская» и санатория «Волна» — их обновят в соответствии с историческим обликом, а также уже было получено положительное заключение Госэкспертизы по реставрации Зимнего театра.

Начальник управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко доложил, что сейчас в регионе под охраной Государства состоит порядка 20 тыс. памятников различных исторических эпох — от раннего палеолита до второй половины 20 века.

«За два года более 350 объектов получили охранный статус. Исторические поселения регионального значения также в центре внимания. Учитывается архитектурный облик вновь возводимых там объектов, ограничивается высотность и этажность», — сказал он.

Кондратьев отметил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений — они находятся в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске и Тамани.

Также губернатор добавил, что объекты культурного наследия — это гордость старинной Кубани и связь многих поколений, и сохранить их как часть культуры позволит только хозяйское отношение к ним. И поручил разработать программу сохранения объектов культурного наследия, а также привести в порядок к 2025 году новороссийский мемориал «Малая земля» и взять под особую охрану прилегающую к нему территорию — работы должны успеть завершить к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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