Вениамин Кондратьев дал ряд поручений на приеме граждан

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев регулярно проводит личный прием граждан, один из таких прошел 17 сентября.

Чаще всего жители региона обращаются к нему с такими вопросами, как благоустройство и строительство социальных объектов. Чтобы найти пути решения, каждый вопрос губернатор рассматривает детально совместно с коллегами из министерств и ведомств.

Так, сегодня Кондратьев дал ряд важных для жителей региона поручений. Например, по просьбе жителя Анапы Сергея Ведехина в поселке Суворов-Черкесский построят многофункциональную спортивную площадку. Как уточнил мэр города Василий Швец, под спортобъект уже подобран участок — рядом с Домом культуры и офисом ВОП. Документацию уже подготовили, а объект будет сдан в мае 2025 года.

Также к Вениамину Кондратьеву обратились жительница поселка Мостовского Евгения Кирсанова: она попросила построить там бассейн. По словам женщины, в поселке проживает более 25 тыс. человек, и многие хотели бы заниматься водными видами спорта. Губернатор заверил, что проект бассейна в Мостовском районе будет создан уже в этом году, а к его строительству приступят уже в 2025-м. Проконтролировать этот вопрос он поручил руководителю краевого департамента строительства Игорю Федосову.

Житель Каневского района Виталий Быстрянцев обратился к главе региона с просьбой газифицировать хутор Черкасский. Глава муниципалитета Александр Герасименко уточнил, что провести газопровод там планируют только в 2027 году. Вениамин Кондратьев поручил ускорить процесс, отметив, что в крае должны создаваться все условия для комфортной жизни местных жителей, в том числе небольших поселков и хуторов.

«Необходимо уже сейчас приступить к проектированию, пройти экспертизу, чтобы начать строительство в следующем году», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что прием граждан позволяет понять, в чем нуждается каждый из муниципалитетов края.

«До конца этого года в хуторе Красном Крымского района построим тротуар к местной школе. В 2026 году газифицируем этот населенный пункт и еще хутор Черкасский в Каневском районе. А в поселке Суворов-Черкесский под Анапой в следующем году установим спортивно-игровую площадку», — написал он.

Губернатор добавил, что всегда поддерживает конкретные предложения, которые помогут сделать жизнь в крае комфортнее.

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