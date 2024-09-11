Кондратьев встретился с участниками первой смены молодежи в центре «Патриот»

Первые сборы в военно-патриотическом центре «Патриот» имени Героя России, генерала армии В. Г. Казанцева продлятся до 13 сентября.

В смене «Атаманский кадровый резерв» принимают участие 100 лучших 10-классников казачьих школ Кубани. Они изучают историю России и осваивают новые навыки начальной военной подготовки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе со своим заместителем, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым ознакомился с учебным процессом.

«Пообщался с участниками слета «Атаманского кадрового резерва». Посмотрел, как мальчишки занимаются на тренажерах-симуляторах, проходят полосу препятствий на полигоне. В общении с ребятами для меня важно было услышать их впечатления об этом уникальном центре, ведь его мы создавали именно для них. Сегодня ему нет аналогов на юге страны», — отметил глава региона.

В центре есть современная техника и интерактивные площадки. Дети живут в благоустроенном двухэтажном спальном корпусе с четырехместными комнатами. Он рассчитан на 120 человек одновременно, в каждой комнате есть все удобства, для вечернего отдыха оборудованы игровые комнаты.

Всего до конца 2024 года участниками образовательных программ в центре «Патриот» станут более 1,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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