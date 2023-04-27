Вениамин Кондратьев обсудил с Викторией Абрамченко реализацию «мусорной» реформы в Краснодарском крае

Губернатор Кубани во время рабочей поездки в Москву принял участие в совещании вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, на котором присутствовали участие представители Минприроды, Росреестра и Росприроднадзора.

Абрамченко отметила, что тема обращения с отходами в регионах с каждым годом становится все более актуальной. По ее словам, с наступлением туристического сезона в Краснодарском крае среднесуточный объем поступающих твердых коммунальных отходов резко увеличивается.

«Сейчас мы видим существенный дефицит мощностей по переработке и утилизации отходов, а некоторые полигоны полностью исчерпали свою мощность. Проблему нужно решать в ускоренном темпе», — сказала Абрамченко.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в рамках реализации «мусорной» реформы территорию Краснодарского края разделили на 11 зон, которые передали в работу региональным операторам. Для оптимизации процесса вывоза твердых коммунальных отходов приняли решение объединить эти зоны в пять кластеров: восточный, западный, северный, юго-восточный и юго-западный.

«Ключевая проблема для региона — нехватка мощностей для переработки и захоронения отходов. С 2024 по 2028 годы предусмотрели ввод в эксплуатацию мощностей по отработке 2,4 млн т. Отходов», — рассказал Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что для оптимизации обращения с ТКО в регионе планируют выполнить реконструкцию полигонов в Краснодаре, Новороссийске и Белореченском районе. В рамках проекта «Чистая страна» до 2024 года ликвидируют свалки в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе. В рамках проекта «Генеральная уборка» до конца этого года рекультивируют свалку в Кабардинке.

Губернатор добавил, что в проект «Генеральная уборка» необходимо включить еще 22 несанкционированные свалки из Краснодарского края. В рекультивации нуждаются мусорные полигоны в Белореченске, станице Динской и поселке Лермонтово.

Кроме того, в Сочи, Туапсе, Усть-Лабинском, Крымском и Ленинградском районах планируют заключить концессионные соглашения для строительства комплексов по переработке отходов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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