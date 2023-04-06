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В администрации Красноармейского района рассказали о ситуации с полигоном возле станицы Полтавской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-administratsii-krasnoarmejskogo-rajona-rasskazali-o-situatsii-s-poligonom-vozle-stanitsy-poltavskoj
В администрации Красноармейского района рассказали о ситуации с полигоном возле станицы Полтавской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель главы района Игорь Никитин рассказал, что требования жителей района понятны — убрать мусоровозы, которые разбивают проездные улицы станицы Полтавской.

По его словам, для этого администрация района и края подготовила предложения для собственника полигона.

«В первую очередь, это устройство альтернативного проезда. Для этого необходимо построить и запустить в эксплуатацию мост на объездной автодороге станицы Полтавской. Собственнику полигона указано в кратчайшие сроки, до 15 апреля, заключить договор на проектирование мостового сооружения, пройти госэкзпертизу и подтвердить, что мост может эксплуатироваться с данными нагрузками», — рассказал Игорь Никитин.

Он добавил, что до 1 июня администрация муниципалитета подготовит сервитут и в дальнейшем будет контролировать соблюдение выполнения условий собственником, чтобы объездная дорога открылась как можно скорее, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Вениамин Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской.

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