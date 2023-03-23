Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-najti-sposob-vozit-musor-na-poligon-v-obezd-stanitsy-poltavskoj
Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Прошунину совместно с руководством мусорного полигона в станице Полтавской решить проблему с транспортировкой мусора.

Прошунин отметил, что глава Кубани поддерживает жителей Полтавской и считает, что дорога к полигону не должна идти через станицу.

«Мы стараемся как можно быстрее решить проблему с подъездными путями. По поручению главы края встретился с директором многопрофильного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района. Компания за свои средства уже обустроила временную дорогу с трассы на станицу Чебургольскую, а также установила мост через сбросной коллектор. В настоящее время в активной фазе проектные работы по строительству примыкания к основной дороге. Для этого необходимо согласование федеральных властей», — сказал Прошунин.

Организовать новый маршрут спецтехники в обход станицы смогут после согласования проекта всеми участниками и выполнения всех необходимых мероприятий.

На «Прямой линии» Кондратьев отмечал, что средства, вложенные в реконструкцию полигона, позволят эксплуатировать его без угрозы для жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре рекультивируют закрытую свалку возле Елизаветинской.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  4. В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
  5. Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
  6. Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции
Прямой эфир
Мы в соцсетях