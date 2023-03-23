Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Андрею Прошунину совместно с руководством мусорного полигона в станице Полтавской решить проблему с транспортировкой мусора.

Прошунин отметил, что глава Кубани поддерживает жителей Полтавской и считает, что дорога к полигону не должна идти через станицу.

«Мы стараемся как можно быстрее решить проблему с подъездными путями. По поручению главы края встретился с директором многопрофильного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района. Компания за свои средства уже обустроила временную дорогу с трассы на станицу Чебургольскую, а также установила мост через сбросной коллектор. В настоящее время в активной фазе проектные работы по строительству примыкания к основной дороге. Для этого необходимо согласование федеральных властей», — сказал Прошунин.

Организовать новый маршрут спецтехники в обход станицы смогут после согласования проекта всеми участниками и выполнения всех необходимых мероприятий.

На «Прямой линии» Кондратьев отмечал, что средства, вложенные в реконструкцию полигона, позволят эксплуатировать его без угрозы для жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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