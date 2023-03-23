В Краснодаре рекультивируют закрытую свалку возле Елизаветинской
Мусорную свалку на улице Нагорной ввели в эксплуатацию в 1975 году и закрыли уже в 1991 году. Ее площадь составляет около 15 га.
Закрытую свалку ликвидируют в рамках федерального проекта «Чистая страна». Такое решение приняли депутаты Гордумы Краснодара на очередном заседании. Средства на рекультивацию свалки выделят из федерального и регионального бюджетов.
Территорию мусорного полигона приведут в порядок с соблюдением современных технологий. Ее накроют специальным материалом, засыплют землей, а затем высадят деревья и траву.
Проект рекультивации свалки возле Елизаветинской уже прошел экологическую и государственную экспертизы. Контракт на проведение работ планируют заключить до конца этого месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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