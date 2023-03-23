В Краснодаре с начала года выявили 17 «серых мусорщиков»
Общество
23.03.2023 07:59
Факты незаконного обращения с отходами в краевом центре зафиксировали с помощью камер видеонаблюдения.
На четырех «серых мусорщиков» составили административные протоколы. В отношении еще 13 нарушителей ведут административное расследование.
Всего с начала этого года в Краснодаре ликвидировали 32 незаконные свалки. На владельцев участков, где появились скопления мусора, составили 23 административных протокола.
По поручению мэра в краевой столице создали штаб по выявлению незаконных свалок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: нелегальную свалку ликвидировали в поселке Белозерном под Краснодаром. Незаконный мусорный полигон на сельскохозяйственных землях выявили сотрудники администрации Краснодара.
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