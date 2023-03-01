Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nelegalnuyu-svalku-likvidiruyut-v-poselke-belozernom-pod-krasnodarom
Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
Фото t.me/krdru

Незаконный мусорный полигон на сельскохозяйственных землях в поселке Белозерном выявили сотрудники администрации Краснодара.

В настоящее время собственник участка очистил 80% территории.

«Принимаем все возможные меры, чтобы в городе не появлялось новых незаконных полигонов мусора. Чтобы не разрастались несанкционированные свалки, мы проводим регулярные выезды, мониторим состояние территорий, общаемся с собственниками земельных участков», — сказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

В Краснодаре действует штаб для борьбы со стихийными свалками. Его создали по поручению главы города Евгения Наумова.

Заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией и обезвреживанием отходов могут только специализированные организации с государственной лицензией. В Краснодаре это «Чистый город», «Фабрика Утилизации Отходов», «СКАЙТЕХ», «Мусороуборочная компания», «ГарантЭко-Юг», «Логистик Групп», «Агентство «Ртутная Безопасность». С полным перечнем организаций можно ознакомиться на сайте Росприроднадзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани
  2. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  3. В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
  4. Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
  5. На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
  6. На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший
Прямой эфир
Мы в соцсетях