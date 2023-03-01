Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
Незаконный мусорный полигон на сельскохозяйственных землях в поселке Белозерном выявили сотрудники администрации Краснодара.
В настоящее время собственник участка очистил 80% территории.
«Принимаем все возможные меры, чтобы в городе не появлялось новых незаконных полигонов мусора. Чтобы не разрастались несанкционированные свалки, мы проводим регулярные выезды, мониторим состояние территорий, общаемся с собственниками земельных участков», — сказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
В Краснодаре действует штаб для борьбы со стихийными свалками. Его создали по поручению главы города Евгения Наумова.
Заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией и обезвреживанием отходов могут только специализированные организации с государственной лицензией. В Краснодаре это «Чистый город», «Фабрика Утилизации Отходов», «СКАЙТЕХ», «Мусороуборочная компания», «ГарантЭко-Юг», «Логистик Групп», «Агентство «Ртутная Безопасность». С полным перечнем организаций можно ознакомиться на сайте Росприроднадзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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