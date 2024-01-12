Вениамин Кондратьев назначил Максима Слюсарева своим статс-секретарем

Об этом стало известно 12 января. Распоряжение о назначении Слюсарева на новую должность подписал губернатор Кубани.

На посту статс-секретаря главы Краснодарского края Максим Слюсарев будет заниматься взаимодействием с отечественными и иностранными партнерами, правоохранительными органами и региональными политиками.

Кроме того, статс-секретарь будет активно взаимодействовать с Оперативным штабом и Антитеррористической комиссией региона, а также заниматься развитием комплекса «Безопасный город», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Максим Слюсарев занимал должность первого вице-мэра Краснодара. В этой должности он курировал управление по делам молодежи, департамент внутренней политики и департамент по физической культуре и спорту. С августа по ноябрь 2022 года Слюсарев исполнял обязанности главы города после ухода в отставку Андрея Алексеенко.

Он родился 15 сентября 1972 года в Краснодаре. До 2016 проходил военную службу. После этого занимал должность советника губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Слюсарев окончил Московский государственный университет коммерции и экономический факультет КубГУ.