Первый вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев покинул свой пост

Об этом стало официально известно накануне. На должность первого заместителя главы краевой столицы Слюсарева назначили 16 декабря 2021 года.

В этой должности он курировал управление по делам молодежи, департамент внутренней политики и департамент по физической культуре и спорту. С августа по ноябрь 2022 года Слюсарев исполнял обязанности главы города после ухода в отставку Андрея Алексеенко.

Информация о Максиме Слюсареве на сайте городской администрации исчезла 10 января. В мэрии Краснодара уточнили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Максим Слюсарев родился 15 сентября 1972 года в Краснодаре. До 2016 проходил военную службу. После этого занимал должность советника губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он окончил Московский государственный университет коммерции и экономический факультет КубГУ.