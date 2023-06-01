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Вениамин Кондратьев наградил победителей конкурса «Стань первым во славу Кубани!»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-nagradil-pobeditelej-konkursa-stan-pervym-vo-slavu-kubani
Вениамин Кондратьев наградил победителей конкурса «Стань первым во славу Кубани!»
Фото t.me/kondratyevvi

В День защиты детей в ходе краевого праздника в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы губернатор Кубани Вениамин Кондратев вручил награды лучшим молодым спортсменам, волонтерам, музыкантам и художникам.

Глава Краснодарского края отметил, что сегодня на Кубани почти 1,3 млн детей и их достижения — это надежный фундамент для дальнейшего процветания региона.

«Наградили 25 победителей ежегодного конкурса «Стань первым во славу Кубани!». Это лучшие молодые спортсмены, волонтёры, музыканты, художники. За проявленную храбрость, отзывчивость и гражданскую позицию отметили 6 кубанских ребят федеральной наградой «Горячее сердце». Такие дети заставляют нас уверенно смотреть в завтрашний день и наше будущее», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего краевой праздник в парке на Затоне посетили около 700 детей.

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