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Кондратьев посетил краевой праздник ко Дню защиты детей в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-posetil-kraevoj-prazdnik-ko-dnyu-zashhity-detej-v-krasnodare
Кондратьев посетил краевой праздник ко Дню защиты детей в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В парке им. 30-летия Победы для ребят из разных районов Кубани организовали тематические площадки. Краевой праздник посетили губернатор Вениамин Кондратьев и его заместитель Анна Минькова.

«У вас все получится, просто оставайтесь детьми и радуйтесь каждому дню. Наполняйте эмоциями свою жизнь и жизнь края, делайте мир лучше. Вы очень талантливые, и должны в любой сфере найти себя», – сказал Кондратьев, обращаясь к детям.

Глава региона посетил интерактивные площадки, подготовленные краевыми министерствами и пообщался ребятами из разных муниципалитетов. Дети поделились с губернатором своими успехами в спорте, творчестве, учебе и науке, а также рассказали о своих мечтах.

Всего краевой праздник в парке на Затоне посетили около 700 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защиты детей, традиционно празднуют 1 июня с 1950 года.

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