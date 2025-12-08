Вениамин Кондратьев наградил лучших выпускников школы «Бизнес молодых»

Краевой Школе молодого предпринимателя «Бизнес молодых» в этом году исполнилось пять лет. Проект запустили при поддержке губернатора. С самыми яркими выпускниками разных сезонов 8 декабря встретился Вениамин Кондратьев.

В 2023 году Карен Авагимян прошел Школу молодого предпринимателя и запустил семейное производство. Уже в этом году и его жена Элина набралась управленческих знаний в проекте. Так у пары зародилась идея — открыть свое дело. Теперь же продукцию этой семьи можно найти на прилавках магазинов и кофеен Краснодара.



«Мы знали, что пожалеем, если не откроемся. В первый раз должны были открыться во время пандемии, но испугались. Во второй раз понимали, что есть финансовая поддержка и на нее можно рассчитывать. Рискнули и не прогадали», — делится предприниматель Карен Авагимян.

До сих пор предприятие сотрудничало лишь с юридическими лицами. Но в следующем году молодые люди планируют открыть и собственную пекарню — там будут свежий хлеб на закваске, круассаны и всевозможные булочки для всех желающих.

Школа молодого предпринимателя помогает легко войти в бизнес-индустрию, получить необходимые навыки и главное — финансовую поддержку в виде льготных займов Фонда микрофинансирования, краевых субсидий и гарантий Фонда развития бизнеса. С самыми яркими выпускниками разных сезонов проекта 8 декабря встретился губернатор. По его словам, пять лет назад проект запускали в качестве пилота. В постковидные времена важно было не только сохранить бизнес, но и выйти на высокие темпы деловой активности. Потенциал увидели у молодежи, полной креатива, идей и желания создать свое дело.

«Бизнес — это экономика и ваших семей, и муниципальных образований, поэтому нам важно было не потерять ни одного предпринимателя, чувствующего рынок», — отмечает Кондратьев.

Губернатор поблагодарил преподавателей и наставников проекта, которые каждый день передают свои знания молодому поколению. Основные преимущества участия в программе — бесплатное обучение при поддержке губернатора, сильная теоретическая база, практические занятия и система наставничества. Участники выпускаются с готовой стратегией и планами на будущее.

«Пять лет — это уже достаточный рубеж, 2 тыс. предпринимателей, 3,5 тыс. самозанятых. Считается, что самая лучшая конверсия — до 10%, а у нас она — практически 50%. Поэтому Минэкономразвития России признала этот проект лучшим в стране. Сегодня многие субъекты как франшизу эту Школу берут и реализуют у себя», — говорит вице-губернатор Александр Руппель.

Будущее Кубани — за молодежью, уверен губернатор. Край готов финансировать самые амбициозные идеи. Проекты выпускников охватывают разные сферы — от развития детей до выхода на маркетплейсы. Успешная защита дает участникам шанс на получение льготного финансирования до 3 млн рублей.

«Оказали предпринимателям поддержку на 255 млн рублей. Это и займы бюджетные, и займы из Фонда микрофинансирования, и гарантии Фонда развития бизнеса. Благодаря этому мы можем получить развитие экономики региона в условиях сегодняшних вызовов. Я верю в молодых, талантливых, одаренных людей, способных мыслить и создавать те отрасли экономики, которых в крае даже не было», — подчеркивает губернатор.

«Малый и средний бизнес в структуре экономики занимает 86,5% хозяйствующих субъектов. Поэтому вы прекрасно должны понимать: от успеха каждого из вас зависит успех экономического развития Краснодарского края. Поэтому власти глубоко заинтересованы, чтобы у каждого из вас все было хорошо. Для этих целей и действуют более 200 мер поддержки», — отмечает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Для тех, кто задумывается о бизнесе, но не знает с чего начать, площадки лучше, чем Школа молодого предпринимателя, не найти. Здесь можно не только получить все необходимые компетенции, но и проверить свои силы.

«По итогам пяти лет можно сказать, что через Школу прошли 12,5 тыс. молодых людей, из них 2 тыс. — предприниматели, 3 тыс. — самозанятые. Только 5 тыс. приняли решение идти в бизнес, а остальные отказались, но нашли себя в других сферах жизни — и успех их там тоже ждет, потому что они сделали правильный выбор», — отмечает глава края.

Тех, у кого получилось взять свою высоту, губернатор наградил медалями, почетными грамотами и благодарностями. Для молодых предпринимателей это показатель, что их проекты ценят на самом высоком уровне. Для краевых властей важна обратная связь от самих участников программы «Бизнес молодых».

«На всех этапах поддерживают специалисты, можно всегда обратиться, поэтому я считаю, что это один из лучших проектов. Молодые ребята могут пойти в этот проект и начать свой бизнес. Это уже вторая награда, которую дает губернатор. На данный момент занимаюсь детскими центрами», — делится выпускник Школы молодого предпринимателя «Бизнес молодых» Денис Молчанов.

«Отель, в котором живут только котики и кошечки с номерами, видеонаблюдением. Очень приятно, что именно мой проект был замечен. Я работаю над ним уже несколько нет. Сегодня поздравления из уст самого губернатора — это неожиданно и приятно», — рассказывает выпускница Школы молодого предпринимателя «Бизнес молодых» Юлия Кочубарова.

В ходе обучения молодые предприниматели не только развиваются сами, но и находят своих единомышленников. Вениамин Кондратьев уверен: проект даст еще многим молодым людям возможность открыть свое дело и в будущем стать яркими представителями малого, среднего, а может, и крупного бизнеса Краснодарского края.

Читайте также: Кубань вошла в число цифровых лидеров среди регионов, где развивают малый бизнес.

Подпишись, здесь всегда интересно.