Кубань вошла в число цифровых лидеров по поддержке малого бизнеса в России

Фонд микрофинансирования края стал одним из победителей всероссийской премии «Цифровой лидер». Награду вручили на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Кубань последовательно укрепляет позиции среди лидеров по цифровой поддержке МСП, подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель. По его словам, важно, чтобы доступ к финансированию был простым, прозрачным и быстрым.

«Внедрение цифровых сервисов позволяет значительно ускорить эти процессы и обеспечить равные условия для всех субъектов предпринимателей. Награда Корпорации МСП подтверждает эффективность нашей работы. Мы двигаемся в правильном направлении, создавая современную и удобную инфраструктуру для развития бизнеса», — добавил заместитель главы региона.

Корпорация МСП отметила ведущие государственные и муниципальные микрофинансовые организации РФ. Кубань вошла в число территорий, достигших лучших результатов в цифровой поддержке МСП. Региону вручили награду в номинации «Новатор масштаб». Ее присуждают за внедрение цифровых инструментов поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

