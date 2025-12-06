Вениамин Кондратьев наградил лучших добровольцев Краснодарского края

Торжественное мероприятие состоялось 5 декабря во Дворце спорта «Олимп».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе официально зарегистрировано более 250 тыс. добровольцев, но на самом деле их намного больше.

«Добрые дела не нуждаются в рекламе или похвале. Важно когда один человек протягивает руку помощи другому. Мы живем в многомиллионном крае, и каждый человек верит, что рядом есть тот, кто готов прийти на помощь по доброй воле. Мы не знаем, что принесет завтрашний день, но давайте помогать друг другу и делать добро, тогда оно обязательно к нам вернется. Спасибо каждому за ваш труд, жизненную позицию и реальные дела, которые всегда громче слов», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани поблагодарил волонтеров, принимавших участие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море — на пляжах и центрах спасения птиц работали 60 тыс. человек. Отдельно Кондратьев поблагодарил тех, кто помогает решать бытовые вопросы семьям участников СВО, собирает гуманитарную помощь в регионы Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ни одно мероприятие регионального, федерального и международного уровней в крае не проходит без участия волонтеров.

«Добровольцы Краснодарского края обладают колоссальным опытом, за плечами которых значимые события — Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль молодежи. Эти мероприятия стали важными как для нашего региона, так и для всей страны. Но помимо доброго сердца, необходимо иметь стойкость, чтобы помогать людям в сложных жизненных ситуациях. Сегодня вы приближаете Победу, поддерживаете жителей освобожденных территорий. Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и благополучия», — сказал Бурлачко.

Губернатор и спикер ЗСК наградили 19 лучших добровольцев. Им вручили федеральные и краевые награды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

