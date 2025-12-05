В Краснодарском крае зарегистрированы более 250 тыс. добровольцев

В России 5 декабря отмечается День добровольца. С волонтерами края встретился губернатор Вениамин Кондратьев.

В начале мероприятия глава края посмотрел выставку, где добровольцы рассказывали о своих добрых делах.



«Сегодня в крае официально зарегистрировано более 250 тыс. добровольцев, но в реальности их намного больше, и это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Глава региона выразил уверенность в том, что добровольцы следуют дороге добра и всегда готовы прийти на помощь.

«Спасибо всем, кто своим примером вдохновляет других и делает край лучше», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: звание «Волонтер года» получила участница ликвидации ЧС с мазутом в Анапе. У Анны Плужниковой третья инвалидности. Несмотря на металлоконструкции в позвоночнике и проблемы с дыханием, москвичка более полутора месяцев провела на побережье Анапы.

Подпишись, здесь всегда интересно.