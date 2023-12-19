Вениамин Кондратьев наградил лауреатов конкурса «Сделано на Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 декабря встретился с победителями XI краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани».

Участие в мероприятии приняли первый замглавы края Игорь Галась, вице-губернатор Андрей Коробка, председатель комитета ЗСК Сергей Орленко, руководители профильных министерств, фондов микрофинансирования, развития промышленности и развития бизнеса.

«На прошлой неделе президент России Владимир Путин обратил внимание на важность продвижения региональных брендов. Эту работу мы проводим на протяжении последних шести лет — реализуем конкурс «Сделано на Кубани». Отмечаем знаком качества лучшие товары местных производителей, которые известны во многих регионах страны. Но сегодня мы должны выходить на рынки дружественных стран ближнего зарубежья, Азии и Африки. Со своей стороны готовы помочь вам в этом, а также продолжать реализовывать существующие программы поддержки», — сказал Кондратьев.

Победителям конкурса предоставляют комплекс мер поддержки. В частности, это льготные займы Фонда развития промышленности на создание и модернизацию производств до 100 млн рублей под 2% годовых. Для МСП Фонд выдает до 5 млн рублей также под 2% годовых. Лучшие производители представляют свою продукцию на федеральных и международных выставках с брендом «Сделано на Кубани».

Исполнительный директор ООО «Росспласт» из Новороссийска Максим Колозариди поблагодарил губернатора за разработанные механизмы поддержки бизнеса.

«Два года назад мы создали кубанский аналог «Лего». Обратились в Фонд развития промышленности, получили заем. Вышли на рынки дружественных стран — смотрели точечно через Интернет перспективы, использовали промышленный портал Краснодарского края. В Казахстан уже поставили 3,5 тыс. штук конструктора», — сказал Колозариди.

Кондратьев предложил проработать новые инструменты для продвижения продукции победителей конкурса на рынки ближнего зарубежья. Участники встречи рассказали о своих товарах, способных конкурировать на международном уровне. В частности, в их числе назвали оборудование для масложировой промышленности, изделия из дерева, средства защиты органов дыхания, консервированную продукцию и продукцию стекольного производства.

В 2023 году для участия в конкурсе подали почти 550 заявок. К настоящему времени знаком качества отметили более 1 тыс. товаров от 300 производителей. Это как экологически чистые и популярные продукты, так и непродовольственные товары и продукция промышленного сектора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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