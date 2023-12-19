Кондратьев: в 2023 году курортный сбор превысил 735 млн рублей на Кубани

Эксперимент в Краснодарском крае реализуют на территории 11 муниципалитетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 19 декабря.

«С начала года курортный сбор превысил 735 миллионов рублей. Отдыхающие могут видеть результат своего финансового участия в развитии курортных территорий. Средства аккумулируются в десятки новых объектов, преображаются парки, прогулочные зоны», — отметил глава региона.

Он добавил, что за пять лет на эти цели выделили 2 млрд рублей курортного сбора. По его словам, кубанские курорты становятся более привлекательными для туристов.

Об успехе и эффективности реализации программы в крае свидетельствуют ежегодное развитие курортов и расширение участников. Сейчас курортный сбор действует в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Джубгском, Новомихайловском и Небугском, Шепсинском, а также Тенгинском поселениях Туапсинского района. Также он распространяется на Ейское и Должанское поселения Ейского района и на федеральную территорию Сириус.

В 2024 году курортный сбор в размере 30 рублей в сутки введут в Новороссийске и Туапсе, а также в Псебайском, Мостовском и Ярославском поселениях Мостовского района. В этом году на Кубани за счет курортного сбора реализуют 32 мероприятия на общую сумму свыше 694 млн рублей.

За счет средств от реализации программы в поселке Новомихайловском Туапсинского района привели в порядок общественную территорию, установили качели, скамейки, а также высадили деревья. На набережной Джубги отремонтировали подпорную стену и лестницу, расположили скамьи и перголы. Кроме того, в Сквере влюбленных в Сочи заменили входные группы. Сейчас завершают благоустройство пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс — установили фотозоны и малые архитектурные формы. В Горячем Ключе обустроили скейт-парк.

Работа по благоустройству во всех городах-курортах и курортных поселках продолжается. До конца года в Джанхоте расположат скульптуры, в Кабардинке установят световые конструкции и качели. Также пляж Ейск оснастят спортивным оборудованием. В селе Тенгинка Туапсинского района проведут комплексное устройство детской площадки, а также установят основание под сцену. Витязево оснащают спортивным и детским оборудованием. Также там заканчивают приводить в порядок парк «Ореховая роща».

Все ранее включенные территории уже заключили муниципальные контракты на следующий год. Новые территории готовят мероприятия для реализации в 2024 году, сообщает пресс-служб администрации Краснодарского края.

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